Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Den Startschuss in dieser Woche und für das 2. Halbjahr gab am Montag die BayernLB mit einer 500 Mio. EUR-Benchmark (WNG), so die Analysten der Helaba.Der Bond mit einer 3-jährigen Laufzeit habe angesichts eines 2-fach überzeichneten Orderbuchs mit einem finalen Spread bei MS+2 BP und damit im Vergleich zur Vermarktung um 3 BP enger gepreist werden können. Am Dienstag sei die französische Crédit Agricole Public Sector SCF mit einem Bond gefolgt, dessen Laufzeit ebenfalls drei Jahre betragen habe. Das Emissionsvolumen sei von vornherein auf 500 Mio. EUR limitiert gewesen. Der finale Spread habe bei MS+13 BP vs. MS+18 BP in der Vermarktung gelegen. Das Buch sei 4-fach überzeichnet gewesen. ...

