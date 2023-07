Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices für Juni deuten in den meisten Schwellenländern auf eine anhaltend schwache Entwicklung im Verarbeitenden Gewerbe hin, so die Analysten der DekaBank.Gleichzeitig sei die Erholungsbewegung im Dienstleistungssektor, zu der es nach der Überwindung der Pandemie gekommen sei, weitgehend ausgelaufen. Da der Inflationsdruck vor allem in Asien und Lateinamerika deutlich abgenommen habe, würden Zinssenkungen, zu denen es bislang nur in wenigen kleinen Schwellenländern gekommen sei, in den nächsten Monaten wahrscheinlicher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...