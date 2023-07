Boston (www.fondscheck.de) - In Europa notierte ETFs verzeichneten im Juni Nettozuflüsse in Höhe von 11,4 Milliarden US-Dollar, angeführt von Zuflüssen im festverzinslichen Bereich, die fast 7,9 Milliarden US-Dollar an Netto-Neugeldern anzogen, so Markus Weis, Deutschlandchef SPDR ETFs bei State Street Global Advisors. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...