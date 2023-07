USA, NFP-Bericht für Juni 2023Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (NFP): 209k gegenüber 225k erwartet (339k zuvor)Arbeitslosenzahl: 3,6% gegenüber 3,6% erwartet (zuvor 3,7%)Lohnwachstum (monatlich): 0,4% MoM vs. 0,3% MoM erwartet (0,4% MoM vorher)Lohnwachstum (jährlich): 4,4% YoY vs. 4,2% YoY erwartet (4,4% YoY zuvor)Im Juni stieg die Gesamtzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten um 209.000, während die Arbeitslosenquote relativ stabil bei 3,6% ...

