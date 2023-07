Aktien Wochenrückblick - zuerst ging es gut los. Auch das in diesem Jahr erst zweite IPO am deutschen Markt - thyssenKrupp nucera - traf auf eine positive Grundstimmung, was Zuteilungspreis und platziertes Volumen bestätigten. Dann kamen gute US-Daten, die wieder die Angst vor FED-Zinsschritten belebte.Mittwoch FED-Protokoll mit Wirkung auf die Märkte: Am Donnerstag tiefrot mit mehr als 400 Punkten minus im DAX, am Freitag zumindest mit Stabilisierungsversuch. Am Freitag Blick in die USA mit weniger neuen Jobs als erwartet führte zu Erholungstendenzen. Und wichtig war, dass die Unterstützung bei ...

