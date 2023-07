News von Trading-Treff.de Levis Aktienanalyse nach den Quartalszahlen. Kann sich die Traditionsmarke für Jeans neu erfinden? Chartanalyse mit Freestoxx inklusive. Jeans ist wieder IN, Levi Strauss vorn dabei Levi Strauss & Co. ist ein renommierter Bekleidungshersteller und Einzelhändler, der vor allem für seine ikonische Denim-Marke Levi's bekannt ist. Das Unternehmen wurde 1853 von Levi Strauss in San Francisco, Kalifornien, gegründet und ist seitdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...