Köln (ots) -Es ist das Konzerthighlight in Nordrhein-Westfalen: WDR Fernsehen und WDR 3 übertragen am 12. August um 20:15 Uhr das Open-Air Sommerkonzert der Neuen Philharmonie Westfalen. Live vom Katschhof in Aachen, dem Platz zwischen dem Aachener Dom und dem gotischen Rathaus.In sommerlicher Picknickatmosphäre präsentiert das Orchester unter der Leitung von Rasmus Baumann die schönsten und populärsten Melodien aus Filmmusik, Musical, Klassik und Oper. Als Gäste treten auf: Der spanischen Tenor Eduardo Aladrén (Ensemblemitglied Deutsche Oper am Rhein), die Chanson- und Musical-Sängerin Katharine Mehrling, die junge französische Klassik- und Jazztrompeterin Lucienne Renaudin Vary (Opus Klassik 2021) und der Cellist Daniel Müller-Schott, der 1992 im Alter von 15 Jahren den ersten Preis beim Internationalen Tschaikowsky-Wettbewerb gewann.Es erklingen Melodien aus Leonard Bernsteins "West Side Story" und George Gershwins "Porgy and Bess" sowie berühmte Filmmusiken von John Williams und Ennio Morricone. Tenor Eduardo Aladrén präsentiert unter anderem Giacomo Puccinis "Nessun dorma" aus Turandot und "Granada" von Augustín Lara. Katherine Mehrling wird Lieder von Edith Piaf und Liza Minelli singen.Anna Planken führt durch den Abend. Die beliebte Fernsehmoderatorin ist bekannt aus dem ARD-Morgenmagazin und zahlreichen WDR-Sendungen wie dem Verbraucherformat "Markt". Ihre Begeisterung für Musik ist absolut ansteckend und hat bereits bei den "Kölner Lichtern" und dem NRW Sommerkonzert 2022 die Zuschauer:innen mitgerissen.Das Konzert ist für alle kostenlos. Eine große Video-Leinwand und akustische Verstärkung auf dem Aachener Marktplatz sorgen dafür, dass ein großes Open-Air-Publikum das Konzert genießen kann, selbst wenn der Platz zwischen Dom und Rathaus nicht mehr ausreicht.Das Open-Air-Konzert ist eine gemeinsame Veranstaltung der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen mit dem WDR.Mitwirkende:Eduardo Aladrén, TenorKatharine Mehrling, SängerinLucienne Renaudin Vary, TrompeteDaniel Müller-Schott, VioloncelloNeue Philharmonie WestfalenRasmus Baumann - LeitungAnna Planken - ModerationSendetermin:12. August um 20:15 Uhr, live im WDR Fernsehen und im Radio auf WDR 3.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100Email: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5553217