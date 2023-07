Markausblick aus dem aktuellen Equity Weekly der Erste Group-Analysten: "In der letzten Woche tendierte der US-Aktienmarkt unverändert, während es in Europa zu einer Korrektur kam. Der S&P 500 notiert bei 4.412 Punkten (+0,3%) und der STOXX 600 bei 447 Punkten (-2,1%). Die Emerging Markets und Japan fielen ebenfalls leicht. Für den gesamten S&P 500 wird ein Rückgang der Gewinne im 2Q23 von - 6,8% J/J erwartet. Dabei sollte aber trotzdem in 7/11 Sektoren ein Gewinnwachstum gegenüber dem Vorjahr berichtet werden - angeführt vom zyklischen Konsumsektor (+27%). Der Gesamtrückgang des S&P 500 entsteht aus den zum Teil sehr stark fallenden Gewinnen in 4 Sektoren: Energie (-47%), Rohstoffe (-31%), Gesundheit (-17%), und Technologie (-4%). Für die 2H 2023 erwartet man aber wieder ...

