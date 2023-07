Der DAX (WKN: 846900) hat am Freitag nach zuvor vier Verlusttagen wieder einen Gewinn eingefahren, am Ende stand ein Plus von +0,4% auf 15.603 Punkte. Wie schon am Mittwoch und am Donnerstag startete das größte deutsche Börsenbarometer tiefer in den Handel, doch diesmal bekamen die Bullen am Vormittag wieder einen Fuß in die Tür und sorgten so für einen halbwegs versöhnlichen Wochenausklang. Die Wochenbilanz fällt mit einem Minus von knapp -3,4% ...

