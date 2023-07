Gehen die Strafmassnahmen Pekings gegen die eigene Wirtschaft zu Ende? Seit drei Jahren baut die Kommunistische Partei die Wirtschaft um und attackiert dabei vor allem die erfolgreichsten Unternehmer. In Hongkong keimt nun die Hoffnung auf, dass sich die Lage wieder normalisiert.Eine Tochter von Alibaba (KYG017191142) muss mehr als 1,1 Mrd. US-Dollar an Strafen zahlen und die Börse reagiert mit Kursgewinnen. So viel zum Thema Positionierung. Konkret geht es um die Ant Group, den Finanzarm von Alibaba, der im Herbst 2020 den Höhenflug der Mutter harsch ausbremste und ...

