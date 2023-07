Mainz (ots) -Seit der EM 2022 ist sie ein Gesicht des aufstrebenden deutschen Frauen-Fußballs, doch nach einer Knieverletzung nimmt sie nicht als Spielerin an der FIFA Frauen-WM in Australien und Neuseeland teil. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben Giulia Gwinn stattdessen als Expertin im ZDF. Regelmäßig wird sie im "ZDF-Morgenmagazin" und im "ZDF-Mittagsmagazin" das WM-Geschehen analysieren. Anlässlich des ersten WM-Spiels des deutschen Teams am Montag, 24. Juli 2023, 10.30 Uhr, gegen Marokko ist sie auch im WM-Studio bei Sven Voss und ZDF-Expertin Kathrin Lehmann.ZDF-Sportchef: Yorck Polus: "Giulia Gwinn wird unseren Zuschauerinnen und Zuschauern zusätzliche Perspektiven auf Spielerinnen und Teams eröffnen, die bei der WM dabei sind - und das schon morgens im 'ZDF-Moma'. Aber auch in unseren Social-Media-Kanälen wird sie ihre Begeisterung für den Frauenfußball einbringen. Mit ihr und Kathrin Lehmann haben wir zwei Expertinnen bei der WM im Einsatz, die ebenso kommunikativ wie vielseitig das Turniergeschehen begleiten werden."Giulia Gwinn: "Ohne Frage: Ich wäre liebend gerne selbst als Spielerin mit in Australien und Neuseeland und hätte meinen Teil für eine hoffentlich erfolgreiche WM beitragen wollen. Da dies aus bekannten Gründen nicht möglich ist, freue ich mich nun umso mehr, in einer anderen spannenden Funktion doch noch auf den WM-Zug aufzuspringen und den tollen Sport-Kader des ZDF ergänzen zu dürfen. Ich verstehe mich in meiner neuen Rolle vor allem als verlängerter Arm der deutschen Nationalmannschaft. Emotionen einordnen und Einblicke ins Mannschaftsleben geben - ich hoffe, dass ich damit eine Bereicherung für alle interessierten Fußballfans in Deutschland sein kann."Giulia Gwinn (24) spielt seit 2019 für den FC Bayern München und hat seit 2017 33 Länderspiele für das deutsche Nationalteam absolviert. Bei der WM 2019 wurde sie als "beste junge Spielerin" ausgezeichnet, bei der EM 2022 in die "Elf des Turniers" gewählt. Im Oktober vergangenen Jahres erlitt sie einen Kreuzbandriss, war aber am Ende der Saison beim Gewinn der Meisterschale mit dem FC Bayern München schon wieder mittendrin.Wie schon bei der UEFA Frauen EM 2022 in England wird Kathrin Lehmann (43) als ZDF-Expertin die FIFA Frauen-WM begleiten. Kathrin Lehmann, die als Fußball- und als Eishockeyspielerin gleichermaßen erfolgreich war, wird im WM-Studio bei Moderator Sven Voss ihre vielfältigen Kenntnisse des internationalen Fußballs einbringen.Giulia Gwinn war am Samstag, 8. Juli 2023, zu Gast im "aktuellen sportstudio" des ZDF und nahm gemeinsam mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein die am 20. Juli startende WM in den Blick. Anschließend sendete das ZDF eine "Role Models"-Doku über Giulia Gwinn (https://www.zdf.de/kultur/rolemodels/giulia-gwinn-frauenfussball-100.html), die in der ZDFmediathek abrufbar ist.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live: FIFA Frauen-WM" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zur FIFA Frauen-WM 2023 live im ZDFHier finden Sie die FIFA Frauen-WM (https://www.zdf.de/sport/fussball-wm) in der ZDFmediathek.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5553400