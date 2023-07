DIC Asset Aktie - bei XETRTA-Schluss am Freitag sah es noch ganz gut aus: Plus 1,92% auf 5,31 EUR. Exakt um 19:26 Uhr dann eine ad-hoc , gefolgt von einer Corporate New's, die das Zeug haben am Montag die Aktie unter Druck zu setzen. Oder wird der Markt sich auf die positiven Elemente der neuen Lage fokussieren? Für beide Seiten lieferte die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4) Futter. Negativ: FFO-Prognose kräftig zusammengestrichen wegen erhöhter Zinskosten, erwartete Transaktionsvolumina für 2023 pulverisiert und erwartete Immobilien-Management Umsätze rund ein drittel niedriger. Positiv: Brückenfinanzierung ...

