Tesla schoss in der vergangenen Woche regelrecht nach oben. So errechnet sich für den Kurs im Wochenvergleich ein Plus von 4,84 Prozent. An zwei der vier Sitzungen verabschiedete sich die Aktie mit Kursanstiegen aus dem Handel. Der Montag bedeutete mit einem Plus von 6,90 Prozent den heftigsten Aufschwung. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs? Mit dem Anstieg auf über verbessert sich die Technik nun spübar. Denn der nächste wichtige Widerstand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...