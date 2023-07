Obwohl die PayPal-Aktie am Freitag einen Aufschwung von 1,6 Prozent erlebte, konnte sie in der gesamten Woche keinen wesentlichen Vorsprung erzielen. Die Aktie verzeichnete auf einer Fünf-Tage-Basis geringfügige Verluste von 61,46 Euro. Angesichts neu aufkommender Zinsängste und anhaltender Konsumunlust scheint es den Bullen an Optimismus zu fehlen. Daher bleibt das Kursniveau zunächst unverändert und befindet ...

