Preissenkungen und der rasante Ausbau von Produktionskapazitäten hinterlassen Spuren im Markt für Elektroautos. Während Tesla seine Produktion weiter hochfährt, muss Volkswagen beim Bau seines E-Kompaktwagens ID.3 schon Schichten streichen, erklärt Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom Center for Automotive Research im Interview mit wallstreetONLINE. Selbst Platzhirsch Tesla habe zuletzt mehr Autos produziert als verkauft wurden. "Wir laufen in eine Überkapazität herein", meint Dudenhöffer. Welche Folgen hat das für den Automarkt - Für den Experten ist klar: Tesla und BYD seien die Überflieger, die es zu schlagen gelte. Er warnt, dass das anhaltende Preiskampf-Szenario im Elektroautomobilmarkt zum Niedergang einiger konventioneller Autohersteller führen könnte. Mehr dazu im Video!