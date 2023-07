Wochenausblick - Eine Woche voller Überraschungen

Werbung









Diese Börsen-Woche hält eine Vielzahl von wichtigen Terminen bereit - von Konjunkturdaten über Quartalszahlen, Zinsentscheid und Preisindizes ist aus allen Bereichen der Wirtschaft etwas dabei, also steigen wir direkt ein in den Börsen-Kalender:



Montag



Zum Wochenstart bleibt es seitens der Unternehmen eher ruhig - dafür aber gibt es neue Konjunktur-Zahlen, die für Anlegerinnen und Anleger relevant sein könnten. In den frühen Morgenstunden erreichen uns die Verbraucher- und Erzeugerpreise aus China für den Monat Juni. Bestehend aus den Umfragewerten von über 4000 privaten und institutionellen Anlegern ist die Sentix Investor Sentiment ebenfalls eine wichtige monatliche Umfrage, die die Marktmeinung über die aktuelle wirtschaftliche Lage und die Erwartungen für das nächste Semester zeigt.









Dienstag



Mit einigen Hauptversammlungen von unter anderem Varta, CropEnergies und dem Bahntechnik-Hersteller Alstom setzt sich die Woche am Dienstag fort. Zudem veröffentlicht das Statistische Bundesamt den harmonisierten Verbraucherpreisindex, sowohl auf Monatsbasis, als auch im Jahresvergleich. Außerhalb der deutschen Grenzen sollten Anlegerinnen und Anleger einen Blick nach Großbritannien werfen. Neben den Arbeitslosenzahlen, werden dort ebenfalls die Durchschnittslöhne veröffentlicht.









Mittwoch



Auch am Mittwoch gibt es weitere Verbrauchpreisindizes, nun aber aus Indien, den Vereinigten Staaten und Russland. Ein Blick auf die Devisenmärkte sollte daher für alle Investoren zum Pflichtprogramm gehören. Aus der Welt der Unternehmen und Konzerne gibt es heute nur weniger auffällige Veröffentlichungen. Geldpolitisch ist der Zinsentscheid der kanadischen Zentralbank erwähnenswert.









Donnerstag



Der Donnerstag wartet mit einigen Terminen auf. Neben den Hauptversammlungen von Fielmann, SLM Solutions und Südzucker könnten die chinesischen Im- und Exporte, der französische Verbraucherpreisindex und diverse Konjunkturdaten aus den USA für Anlegerinnen und Anleger für Anlegerinnen und Anleger relevant sein.



Ob es für die Delta Airlines hoch hinaus geht, zeigt sich ebenfalls am Donnerstag. Die Fluglinie veröffentlich Ihre Quartalszahlen. Neben Delta veröffentlichen weitere große Unternehmen die Geschäftsergebnisse, darunter PepsiCo, Cintras und mit Conagra einer der größten Lebensmittelfabrikanten der Vereinigten Staaten.









Freitag



Unter der Vielzahl der Konjunkturdaten am Freitag sticht besonders der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan, für die USA heraus. Auch das EcoFin-Treffen, an welchem die Finanzminister der 27 EU-Mitgliedsstaaten teilnehmen findet am Freitag statt.



Zum Wochenabschluss wird es ebenfalls auf Seite der Unternehmen spannend. Mit BlackRock, JPMorgan Chase und der CitiGroup veröffentlichen einige der größten Finanzunternehmen und Banken Ihre Quartalszahlen. Auch der Versicherungsriese UnitedHealth legt seine Geschäftsberichte für das zweite Quartal 2023 offen.







