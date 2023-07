Die Vorzugsaktie von Villeroy & Boch (WKN: 765723) ist am Freitag mit einem Kursanstieg von knapp +2% aus dem Markt gegangen und steht aktuell bei 18,40 €. Was steckt dahinter und was bedeutet das für die weitere Kursentwicklung? Villeroy & Boch vorgestellt Das im saarländischen Mettlach angesiedelte Keramikunternehmen Villeroy & Boch AG, kurz V&B, gehört weltweit zu den Premiummarken. Die Schwerpunkte liegen in den Segmenten "Bad & Wellness" sowie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...