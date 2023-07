DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/8. und 9. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Elon Musk lässt Mark Zuckerberg wieder cool aussehen

Elon Musk hat das Unvorstellbare geschafft: Er hat dazu beigetragen, das Mojo von Mark Zuckerberg im Silicon Valley wiederzubeleben. Das zeigte sich diese Woche, als sich Dutzende Millionen Menschen bei Zuckerbergs Alternative zu Musks Twitter anmeldeten. Nach mehr als acht Monaten des Aufruhrs auf Twitter brach eine gewisse Freude bei denjenigen aus, die das Chaos und die manchmal unangenehme Atmosphäre in Musks digitalen Clubhaus leid waren. Das ging so weit, dass sie sich bei Threads anmeldeten und dabei die typischen Datenschutzbedenken, die mit Meta-Plattformen einhergehen, außer Acht ließen.

Mutares übernimmt Recover Nordic in Finnland

Die Beteiligungsgesellschaf Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Recover Nordic Oy von der Recover Group unterzeichnet. "Mit dieser Transaktion baut Mutares seine erfolgreiche Präsenz in Finnland weiter aus, nachdem wir vor kurzem Palmia übernommen haben, wo unser Turnaround-Programm bereits erste Ergebnisse zeigt", erklärte Mutares-CIO Johannes Laumann. Recover Nordic Oy werde das Mutares Segment Goods & Services als neues Plattform-Investment in Finnland stärken.

Unsanierte Häuser und Wohnungen verlieren massiv an Wert

Gebäude mit schlechter Energiebilanz werden einem Spiegel-Bericht zufolge zunehmend unattraktiv. Eigentümern drohten hohe Wertverluste, wie Zahlen des Portals Immoscout24 belegten. Demnach sind in kreisfreien Städten die Preise von Immobilien mit Energieeffizienzklasse C und D im Mai gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent gefallen, die mit noch schlechterer Energieklasse um 5,2 Prozent. Objekte mit guten Klassen A und B sind hingegen nahezu preisstabil, sie haben nur um rund 0,7 Prozent nachgegeben.

Britische Regierung will London zum "innovativsten" Finanzzentrum der Welt machen

Großbritanniens konservative Regierung will die Attraktivität des Finanzsektors des Landes erhöhen und dazu am Montag neue Maßnahmen ankündigen. Finanzminister Jeremy Hunt wolle Großbritannien zum "innovativsten und konkurrenzfähigsten" Finanzzentrum der Welt machen, teilte sein Ministerium mit. In einer Rede in der Londoner City, dem Finanzdistrikt der britischen Hauptstadt, will er demnach am Montag darlegen, "wie Großbritanniens Finanzdienstleistungen den Kurs für ein langfristiges nachhaltiges landesweites Wachstum unterstützen werden".

