Berlin (ots) -Das Land braucht ein Tempolimit. Die Vorteile liegen auf der Hand. Erstens, mehr Klimaschutz: Einer Studie des Bundesumweltamtes zufolge kann ein Tempolimit auf Autobahnen von 120 und auf Landstraßen von 80 Kilometern pro Stunde acht Millionen Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr einsparen. Das sind rund fünf Prozent der gesamten Abgasmengen auf deutschen Straßen.Zweitens, mehr Sicherheit: Geschwindigkeit und Risiko sind gefährliche Verbündete. Untersuchungen etwa auf der A24 in Brandenburg zeigen, dass ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde die Zahl der Unfalltoten in drei Jahren halbiert hat. Genauso die Zahl der Verletzten.Drittens, weniger Staus. Einige Forschende stellen eine spannende These in den Raum: Der Verkehr fließt besser, wenn sich die Geschwindigkeiten der Teilnehmenden angleichen. Weniger aggressives Überholen, weniger abruptes Bremen, weniger Spurwechsel. Ergo: weniger Staus. Belegen lässt sich die These mit Studien schwer. Und doch klingt sie klug.Ein Tempolimit für Autobahnen muss her. Frankreich hat es, Österreich, Schweden. Eigentlich jedes Land in unserer Nachbarschaft. Wir können nicht am grenzenlosen Rasen festhalten, weil wir meinen, darüber definiert sich unsere Freiheit. Echte Freiheit ist etwas anderes: in Frieden leben, Bildung genießen, seine Meinung sagen dürfen, in alle Welt reisen können. Dann eben mit 130 statt 160.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/5553805