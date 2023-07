Freiburg (ots) -



Es gibt kaum etwas, das Wähler so sehr abstößt wie der Eindruck: Die Regierung beschäftigt sich nicht mit deren Problemen, sondern mit ihren eigenen. Der Dauerstreit verdeckt dann auch, dass es wie beim Gebäudeenergiegesetz am Ende doch eine brauchbare Lösung gibt. So darf es nach der Sommerpause nicht weitergehen. Die Ampelkoalition muss Probleme intern klären und Ergebnisse liefern. Sonst wird die AfD noch stärker. https://www.mehr.bz/khs191m



