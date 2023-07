COTY: interessante Chartformation bei Kosmetikhersteller!

Es liegt was in der Luft! Breakout bei COTY jetzt? Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: COTY ISIN: US2220702037

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des auf Duftmarken im Luxussegment spezialisierten Kosmetikherstellers aus New York liegt mit über 34 Prozent im Halbjahresplus. Die Seitwärtsbewegung mit mehreren Kontaktpunkten auf der Oberseite deutet an, dass beim Bruch der Widerstandslinie noch weitaus mehr drin sein könnte.

Chart vom 07.07.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 10.99 USD

Meinung: Coty hat im vergangenen Geschäftsjahr erstmalig einen Gewinn erwirtschaftet, der die Investitionen in Luxusmarken im Duftbusiness rechtfertigt. Das laufende Geschäftsjahr soll gemäß aktuellen Schätzungen mehr als das Sechsfache liefern. Langfristig ist auf der Umsatzseite Stabilität zu erwarten. So verlängerte im vergangenen Dezember verlängerte Coty die Hugo Boss-Lizenz bis 2035. Die sechs größten Lizenzen des Unternehmens, zu denen auch Burberry und Gucci gehören und die etwa vier Fünftel des Umsatzes ausmachen, haben eine durchschnittliche Laufzeit von zehn Jahren. Coty reagierte damit auf Mutmaßungen, dass Kering die Gucci-Beautylizenz in Zukunft in Eigenregie verwalten möchte.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns mit Trigger und Stopp Loss anhand der genannten Seitwärtsrange. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die nächsten Quartalszahlen kommen am 8. August und erlauben ohne Weiteres einen mehrwöchigen Swingtrade. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in COTY.

Veröffentlichungsdatum: 09.07.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.