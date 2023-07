EQS-News: NextGen Food Robotics Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Nextgen Food Robotics Corp integriert LLM (Large Language Model) über GPT-3.5 in KI-App zur Lebensmittelbestellung ‚Lilly' 10. Juli 2023 - Nextgen Food Robotics Corp (NEO: NGRB) (OTC: NGRBF) (Frankfurt: A3D48V), ein führender Innovator im Bereich der Robotik und künstlichen Intelligenz (KI) für die Lebensmittelindustrie, hat mit der Integration des fortschrittlichen, GPT-3.5 basierten großen Sprachmodells (Large Language Model; LLM) einen entscheidenden Meilenstein bei der Entwicklung seiner KI-gestützten App zur Lebensmittelbestellung, Lilly, erreicht. Diese Integration stellt einen bedeutenden Schritt dar, während das Unternehmen die Markteinführung der innovativen Lilly-App vorbereitet. Das LLM ist ein hochentwickeltes System zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP), das GPT-3.5, einen fortschrittlichen KI-Algorithmus, nutzt, um menschliche Texte zu verstehen und menschenähnliche Texte zu erzeugen. Durch die Integration des LLM in Lilly wird die App den Nutzern eine intuitivere, einem echten Gespräch ähnlichere Erfahrung bieten. Das LLM kann Kontext verstehen, kohärente Antworten generieren und komplexe Sprachmuster analysieren, was es Lilly erlaubt, auf nahtlose Art und Weise mit den Nutzern zu interagieren. Diese als Meilenstein zu wertende Integration von LLM durch GPT-3.5 in Lilly verdeutlicht das Engagement von Nextgen Food Robotics Corp für technologische Fortschritte. Durch die Bereitstellung personalisierter Empfehlungen, die Beantwortung von Nutzeranfragen und die Ermöglichung einer einfachen Navigation durch ihr umfangreiches Menü soll Lilly eine benutzerfreundliche und ansprechende Erfahrung bieten, die sich mit einem Gespräch mit einem sachkundigen Lebensmittelexperten vergleichen lässt. "Die Integration des LLM über GPT-3.5 in unsere KI-App zur Lebensmittelbestellung, Lilly, ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg unserer Produktentwicklung", so Paul Rivas. "Wir freuen uns sehr darauf, diese innovative App auf den Markt zu bringen, die den Nutzern eine verbesserte und personalisierte Erfahrung bei der Lebensmittelbestellung bietet. Die fortschrittlichen Fähigkeiten des LLM versetzen Lilly in die Lage, Nutzeranfragen zu verstehen und zweckdienliche Antworten zu geben, was den Weg für eine bequeme und angenehme Customer Journey bereitet." Nextgen Food Robotics Corp setzt sich weiterhin dafür ein, die Grenzen der Technologie zu verschieben und hochmoderne Lösungen zu bieten. Die Integration des LLM in Lilly unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Lebensmittelindustrie durch KI-gesteuerte Innovationen zu revolutionieren. Um weitere Informationen über Nextgen Food Robotics Corp und seine KI-App zur Lebensmittelbestellung, Lilly, zu erhalten, gehen Sie bitte auf www.nextgenai.ca. Über Nextgen Food Robotics Corp: Nextgen Food Robotics Corp (NEO: NGRB) ist ein führender Innovator im Bereich der Robotik und künstlichen Intelligenz für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, seine fortschrittliche Technologie dafür einzusetzen, die Lebensmittel-Bestellerfahrung zu optimieren. Sein Vorzeigeprodukt, Lilly, ist eine KI-gesteuerte App, die Kunden weltweit eine reibungslose und personalisierte Interaktion ermöglicht.



