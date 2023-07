Ab August gibt es Exportkontrollen für Gallium und Germanium. Im Zuge einer weiteren Verschärfung wird eine Ausweitung der Exportbeschränkungen auf seltene Erden befürchtet. China produziertweltweit betrachtet rd. 60 % des Germaniums, 80 % des Galliums und etwa 60 % der seltenen Erden. Die Preise für Seltene Erden erholen sich bereits, nachdem seit Dezember auch bedingt durch hohe Lagerbestände - in der Spitze ein Rückgang um fast 40 % zu verzeichnen war. MP MATERIALS ist der logische Vertreter für die Versorgung der westlichen Welt mit Seltenen Erden und wird von möglichen Preiserhöhungen samt Exportbeschränkungen ebenso profitieren wie von Diversifizierungsbestrebungen in den USA und Europa. Der Analystenkonsens rechnet per 2023 nach einem Umsatz von 360 Mio. $, bis 2025 mit 739 Mio. $. Der Gewinn je Aktie wird dann entsprechend von 0,75 $ auf 2,11 € steigen, sodass das KGV von 33 auf unter 12 sinkt. Das reicht, um mit kleinem Geld einen Wettschein zu lösen.



