Der negative Preistrend in China verstärkt sich weiter. Im Juni sind die Erzeugerpreise so stark wie seit sieben Jahren nicht mehr gefallen, was auch Auswirkungen auf Europa und die USA hat. Die Deutsche Bank gewinnt die Lufthansa als Kunden. Ab 2025 wird die Bank das lukrative Miles & More Vielfliegerprogramm der Airline übernehmen. Jetzt kommen die Details ans Tageslicht. Kering zahlt 3,5 Mrd. Euro für die Duft-Marke Creed, die hochprofitabel sein soll.Asien startet am Montag überwiegend freundlich in die Woche. Nahezu alle Benchmarks in der Region ...

