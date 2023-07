DJ Deutsche Bank gibt künftig Lufthansa Miles & More-Kreditkarte aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat mit Mastercard die Ausschreibung um die "Miles & More"-Kreditkarte der Lufthansa gewonnen. Wie die beteiligten Unternehmen mitteilten, wird die Deutsche Bank die Kreditkarte ab Mitte 2025 herausgeben. Mastercard bleibt Partner für die Karten des Loyalitätsprogramms der Lufthansa. Bislang ist die BayernLB-Tochter DKB Herausgeberin der "Miles & More"-Karten.

"Miles & More hat eines der führenden Kreditkartenportfolios in Deutschland und Europa", sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing laut Mitteilung. "Wir haben in Deutschland eine starke Position im Geschäft mit der Herausgabe von Kreditkarten. Durch Miles & More werden wir das für uns wichtige Geschäft mit dem Zahlungsverkehr weiter nach vorne bringen als Teil unserer Wachstumsstrategie als Globale Hausbank."

Alle bestehenden Karten behalten bis zum Wechsel ihre Gültigkeit. Die bisherigen Leistungen wie das Sammeln von Prämienmeilen auf den Kreditkartenumsatz bleiben auch mit der Deutschen Bank als Partner bestehen.

