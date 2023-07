Mehr als 100.000 deutsche Angler nutzen bereits die Fiskher-App, die ihnen sagt, was, wo und wie sie angeln können. Der neue Fishbuddy von Fiskher soll das Angeln einfacher machen und einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten.

Das Unternehmen, das hinter der erfolgreichen App steht, bringt jetzt unter dem Namen Fishbuddy by Fiskher sein bisher größtes Update auf den Markt. Die App bietet Expertenratschläge zu guten Angelplätzen in Salz- und Süßwasser, detaillierte Karten, eine erweiterte Fischerkennung und die Möglichkeit, Fänge zu protokollieren und zu teilen. Jetzt verfügt sie auch über eine bahnbrechende, vom Unternehmen selbst entwickelte Technologie, ein Messtool, das AR-Technologie und künstliche Intelligenz nutzt, um Arten zu identifizieren, Länge und Gewicht zu berechnen und Fangort, Wetterbedingungen und andere relevante Daten aufzuzeichnen.

"Mit diesem Tool können wir überall dort, wo die App genutzt wird, valide Daten sammeln, die derzeit unvollständig und nicht ohne Weiteres verfügbar sind. Das wird die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischereiressourcen weltweit grundlegend verändern", sagt Asgeir Alvestad, Norwegens bekanntester Fischer und einer der Gründer von Fishbuddy.

"Wir wachsen schnell und werden von Hobbyanglern bis hin zu professionellen Anglern genutzt. Mit dieser Position kommt auch Verantwortung. Wir machen es jetzt einfacher, Ihren Fang zu protokollieren und ermutigen Sie dazu, auch wenn dies nicht vorgeschrieben ist. Durch das Fotografieren der Fische kann die App gute und repräsentative Daten liefern, die im derzeitigen Fischereimanagement fehlen, und gemeinsam können wir alle dazu beitragen, die Fische bestmöglich zu schützen", erklärt Alvestad.

Die App wird sowohl in Deutschland als auch in Skandinavien sehr gut angenommen und steht seit ihrer Einführung jeden Sommer an der Spitze der Charts bei Google Play und im AppStore. Das Unternehmen ist derzeit im Gespräch mit der norwegischen Küstenwache, um auf der Grundlage der Fishbuddy-Technologie ein Tool zur Kontrolle von Fischerbooten zu entwickeln.

"Fishbuddy by Fiskher ist ein spannendes Tool für alle, die fischen, das sich auf Nachhaltigkeit konzentriert und zu einem besseren Management des Lebens unter der Meeresoberfläche beiträgt. Im neuen Update finden Sie einzigartige Unterwasserkarten, die zur Freude der begeisterten Angler genaue Angaben zu Angelplätzen, einschließlich Seegras und Schiffswracks, liefern", sagt Alvestad.

