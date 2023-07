The following instruments on XETRA do have their first trading 10.07.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.07.2023Aktien1 US1512052002 Celyad Oncology S.A. ADR2 KYG989BA1027 ZJLD Group Inc.3 US09077D2099 Biofrontera Inc.4 CA78446Q2099 SKRR Exploration Inc.Anleihen1 XS2648489388 Avis Budget Finance PLC2 XS2647371843 Orlen S.A.3 XS2644936259 Piraeus Bank S.A.4 XS2649050106 European Investment Bank (EIB)5 XS2649518953 Kreditanstalt für Wiederaufbau6 US06675GBB05 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]7 US06675GBA22 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]8 XS2649707846 HT Troplast GmbH9 US65535HBM07 Nomura Holdings Inc.10 US65535HBP38 Nomura Holdings Inc.11 US86562MCY49 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.12 US86562MDC10 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.13 US86562MDD92 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.14 XS2649502015 Asian Development Bank (ADB)