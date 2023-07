Der DAX dürfte die neue Woche ohne Bewegung beginnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex 30 Minuten vor dem Xetra-Start mit 15.604 Punkten und damit quasi unverändert. Seine Stabilisierung, die am Ende einer sehr schwachen Vorwoche auf dem tiefsten Niveau seit Ende März begann, setzt sich damit ohne einen klaren Erholungsansatz fort. Fast dreieinhalb Prozent hatte der Leitindex letztlich in der Vorwochenbilanz verloren. Die US-Börsen hatten am Freitag nach dem Handelsschluss keine größeren ...

