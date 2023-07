Regelmäßig stellt die Beteiligungsgesellschaft KAP ihre im Geschäftsbericht kommunizierten Dividendenvorschläge unter einen Vorbehalt - wegen der "dynamischen Rahmenbedingungen", wie es offiziell heißt. Ganz ungewöhnlich ist so ein Vorgehen nicht, insbesondere während der harten Corona-Phase haben etliche Unternehmen ihre Dividendenpläne nachträglich korrigiert. Auch KAP wählte für 2019 eine Nullrunde. In den beiden Folgejahren zeigte sich das ... The post KAP: Unerwarteter Dividenden-Nachschlag appeared first on Boersengefluester.

