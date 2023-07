Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach der sehr datenreichen und volatilen Vorwoche sollte das Marktgeschehen zum Wochenauftakt in eher ruhigen Bahnen verlaufen, so die Analysten der Helaba.Das datenseitige Interesse gelte am Vormittag dem sentix-Investorenvertrauen, dem in der Regel zwar kein marktbewegender Charakter zugesprochen werde, das aber Hinweise auf die anstehende ZEW-Umfrage (Veröffentlichung am Dienstag) und mithin auch auf den ifo-Geschäftsklimaindex liefere. Letzterer stehe aber erst in zwei Wochen im Datenkalender. ...

