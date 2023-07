Hannover (www.anleihencheck.de) - Anleihemärkte dies und jenseits des Atlantiks schnauften nach dem massiven Ausverkauf am vergangenen Donnerstag zum Wochenausklang erst einmal durch, so die Analysten der Nord LB.Nach den doch divergierenden Bewegungen bei den zwei ISM PMIs würden die Finanzmärkte in dieser Woche mit ganz besonderem Interesse auf US-Konjunkturdaten blicken. Beide wichtige Stimmungsindikatoren hätten in der vergangenen Woche immerhin - allerdings schon in unterschiedlichem Umfang - Beruhigungstendenzen bei der Inflationsentwicklung angezeigt. Insofern sei vor allem auf die Daten zu den US-CPIs zu achten; bei der Jahresrate der Headline-Zeitreihe dürfte die Marke von nur noch 3% in den Fokus rücken. Diese erfreuliche Entwicklung könnte Implikationen für die weitere FED-Geldpolitik haben. (10.07.2023/alc/a/a) ...

