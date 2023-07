Die Scout24-Aktie (WKN: A12DM8) startet mit einem Kursverlust von rund -5% in die neue Woche und hält damit am Montagmorgen die rote Laterne im MDAX. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie der Immobilienplattform mit einem Plus von ca. 15% jedoch besser als ihr Vergleichsindex geschlagen. Was steckt hinter dem Abschlag zum Wochenbeginn? Scout24 vorgestellt Scout24 ist Betreiber des Online-Immobilienmarktplatzes ImmoScout24. Mit über 40 Millionen Besuchern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...