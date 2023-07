Xuzhou, China (ots/PRNewswire) -XCMG Machinery ("XCMG", SHE:000425) hat eine Kooperationsvereinbarung mit Martifer unterzeichnet, einem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Bauwesen und neue Energietechnik mit Sitz in Portugal, um die Anwendungsbereiche von Sanitäreinrichtungen und Ausrüstungskomponenten für neue Energien von XCMG in Portugal auszubauen.An der feierlichen Vertragsunterzeichnung nahmen Zhao Bentang, chinesischer Botschafter in Portugal, Liu Jiansen, Vice President von XCMG und Generaldirektor von XCMG Import and Export Co., Ltd., sowie Jorge Martins, CEO von Martifer, teil."XCMG wird unbeirrbar den Weg einer internationalen und nachhaltigen Entwicklung einschlagen und bei der Kohlenstoffreduzierung eine führende Rolle spielen sowie einen kohlenstoffarmen Strategieplan umsetzen. Martifer ist ein renommiertes Unternehmen in den Bereichen Metallbau und erneuerbare Energien in Portugal und unsere Zusammenarbeit wird mehr der umweltfreundlichen, nachhaltigen und hocheffizienten Produkte für neue Energien von XCMG auf dem portugiesischen Markt etablieren und die lokale wirtschaftliche Entwicklung weiter unterstützen", erklärte Liu.Martins brachte zum Ausdruck, dass XCMG als weltweit führender Hersteller von Baumaschinen in Europa weithin geschätzt sei und dass das Branchenlayout sowie die Netzwerkentwicklung von XCMG in Europa die Zuversicht und das Engagement des Unternehmens für die Förderung der globalen nachhaltigen Entwicklung unter Beweis gestellt habe. Martifer schließt sich mit XCMG zusammen, um die nachhaltige Entwicklung in Portugal voranzutreiben.Zhao merkte an, dass die erfolgreiche Zusammenarbeit von XCMG und Martifer einen weiteren Meilenstein für die gemeinsamen Bemühungen Chinas und Portugals darstelle, um die Initiative der Neuen Seidenstraße ("Belt and Road Initiative") sowie die Unternehmenskooperation zwischen den beiden Ländern voranzutreiben, was für die Stärkung von Wirtschafts- und Handelsbeziehungen von grundlegender Bedeutung sei.XCMG hat sein Netzwerk auf dem europäischen Markt in den letzten Jahren vollständig ausgebaut. Bei der kürzlich beendeten 69. Feira Nacional de Agricultura Feira do Ribatejo (die nationale Landwirtschaftsmesse in Portugal, "FNA23") präsentierte XCMG sieben maßgefertigte Bagger: Den XE18E, XE19E, XE20E, XE27E, XE35E, XE55E und XE80E, die allesamt die Euro-5-Abgasnorm und die CE-Zertifizierungsanforderungen erfüllen. Die Bagger wurden bereits am Eröffnungstag der Messe ausverkauft und XCMG erhielt auch darüber hinaus viele Bestellanfragen für seine neuesten Produkte, die sich durch innovative Technologien und erstklassige Qualität auszeichnen.Die Bagger sind in ihrer Originalausführung mit Motoren von Kubota oder Yanmar ausgestattet und verfügen somit über robuste Leistungseigenschaften bei gleichzeitiger Kraftstoffeffizienz. Modelle ab der XE27E-Baureihe verfügen über AUX1, AUX2 und hydraulische Schnellwechselleitungen in Verbindung mit den No-Tail- oder Short-Tail-Designs, um die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Weiterhin verbessert das präzise Hydrauliksystem in Kombination mit der Sitzfederung das Fahrerlebnis und garantiert eine ausgezeichnete Manövrierbarkeit.Weitere Informationen finden Sie auf http://en.xcmg.com/en-ap/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2148900/XCMG_Machinery_Signs_Memorandum_Cooperation_Martifer.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-machinery-unterzeichnet-kooperationsvereinbarung-mit-martifer-301872100.htmlPressekontakt:Wang Lin,xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG Machinery, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167468/5553986