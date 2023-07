SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Company expandiert im Bereich Elektroautos in Asien und will das Geschäft in Thailand mit neuen Modellen ausbauen. Der chinesische Elektroauto-Produzent und Technologie-Konzern BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) hatte im August 2022 angekündigt,...

Den vollständigen Artikel lesen ...