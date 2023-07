Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der vergangenen Handelswoche waren die robuste Lage am US-Arbeitsmarkt und die unerwartet deutliche Stimmungsverbesserung im Nicht-Verarbeitenden Gewerbe der USA die Treiber der Entwicklungen, so die Analysten der Helaba.Die Zinssorgen seien größer geworden und so hätten die Rentenmärkte unter Abgabendruck gestanden, ebenso wie die Aktiennotierungen. Gut habe sich in dieser Gemengelage der Euro gegenüber dem US-Dollar behaupten können. ...

