Linz (www.anleihencheck.de) - Während im restlichen Teil der Welt derzeit die Inflation den Finanzmarkt prägt, hat China mit dem Gegenteil, der Deflation, zu kämpfen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute Morgen habe die Veröffentlichung der Verbraucherpreise einen Rückgang um 0,20% gezeigt. Damit liege die Inflation in China für das Monat Juni bei 0,00%. Ebenfalls sei ein Abwärtstrend bei den Erzeugerpreisen zu verzeichnen. Die schwache Konsumnachfrage in China führe auch hier zu einem starken Rückgang auf ein Niveau von -5,40%. Langanhaltend niedrige Preise könnten zu Gewinneinbrüchen der Unternehmen führen, wodurch Lohnkürzungen oder Entlassungen der Arbeitnehmer Folgen könnten. (10.07.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...