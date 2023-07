Krefeld (www.anleihencheck.de) - Obwohl im Zinserhöhungszyklus pausiert wurde, haben die Verantwortlichen der FED im Juni deutlich gemacht, dass sie den Gipfel der Leitzinsen auf einem höheren Niveau sehen als zuvor erwartet, so die Experten von "Der Anlegerbrief".An den Märkten sei der Anpassungsprozess da bereits in vollem Gange gewesen - er habe sich aber vor allem am kurzen Ende abgespielt. Die Rendite von Langläufern sei hingegen in den USA kaum gestiegen, womit die Struktur wieder deutlich inverser geworden sei. Das zeige eine wachsende Rezessionsgefahr - noch halte sich die US-Wirtschaft aber recht gut. ...

