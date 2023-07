Dass die Gazprom-Tochter Ruskhimalyans die Deutsche Bank in Russland verklagt hat, ist bereits seit einer Weile bekannt. Nun berichtete "Business Insider" über neue Details zu dem Verfahren, das es in sich zu haben scheint. Gefordert wird demnach nicht weniger als die Zwangsvollstreckung des Russlands-Geschäfts des Geldhauses.Dem Willen von Gazprom (RU0007661625) nach sollen sämtliche Teile von Deutsche Bank LLC, Deutsche Bank Techcenter LLC und Deutsche Bank Aktiengesellschaft in Russland zwangsvollstreckt werden. Hintergrund sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...