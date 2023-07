Während DAX und Co in den Konsolidierungsmodus übergegangen sind, hat die Aktie von artec technologies in den letzten Tagen kräftig aufgedreht. Zum Wochenstart springt der Kurs um weitere 20 Prozent an. Die im m:access-notierte Gesellschaft peilt nach einem herausfordernden Jahr 2022 im laufenden Jahr eine Rückkehr auf den Wachstumskurs an.Mit einem Börsenwert von rund acht Millionen Euro ist artec technologies aus Diepholz ein klassischer Micro Caps. Pendelte die Aktie im ersten Halbjahr im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...