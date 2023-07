Die Zinsen steigen und die Banken bewerben wieder ihre Tagesgeldkonten. Angesichts einer Inflationsrate von mehr als sechs Prozent sind dies immer noch Kaufkraftvernichter. "Wer den Kaufkraftverlust ausgleichen will, kommt an Aktienanlagen kaum vorbei", sagt Swen Köster. Head of Sales, Asset Management Solutions "Die Halbjahresbilanz der Moventum-Portfolios zeigt, dass selbst defensive Produkte besser abgeschnitten haben als seriöse Tagesgeldangebote." 3,6 Prozent auf Tagesgeld klingt nach den Zeiten von Null- und Negativzins erst einmal nach Erleichterung und einer echten Möglichkeit, Geld zu parken. ...

