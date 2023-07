Alarmstufe rot: ChatGPT-Schöpfer OpenAI und Microsoft sehen enorme Gefahren in der Entwicklung von künstlicher Intelligenz und nehmen daher jetzt viel Geld in die Hand, um die Super-Intelligenz unter Kontrolle zu bringen. Das steckt dahinter Der Hype um künstliche Intelligenz (KI) ist in vollem Gange. Doch so spannend und chancenreich die Entwicklung dieser Technologie ist, so schwingt im gleichen Maße auch stets besonders eine Sorge mit: Werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...