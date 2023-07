Die Aktie von ElringKlinger (WKN: 785602) startet mit einem Kursrückgang von knapp -1% in den Tag und steht aktuell bei rund 8 €. Damit geht das Abrutschen vom Hoch im Mai bei rund 10,50 € weiter. Droht jetzt die Gefahr, dass der Abwärtstrend sich fortsetzt? ElringKlinger vorgestellt ElringKlinger ist ein weltweit tätiger Automobilzulieferer mit Konzernsitz in Dettingen an der Ems. Das Unternehmen bietet Lösungen sowohl für Verbrennungsmotoren als ...

