DJ EZB startet Umfrage zu neuen Euro-Banknoten

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) will neue Banknoten herausgeben und den Europäern ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der Scheine geben. Wie die EZB mitteilte, hat sie sieben Themen identifiziert, aus denen die Europäer wählen können. Eine Entscheidung will die EZB erst 2026 treffen. Im Anschluss dürfte es zwei bis drei Jahre dauern, bis die neuen Euro-Scheine unter das Volk gebracht werden können. Die Umfrage beginnt am 10. Juli und endet am 31. August.

Folgende Themen stehen zur Auswahl:

1. Europäische Kultur

2. Europäische Werte im Spiegel der Natur

3. Flüsse: Wasser des Lebens in Europa

4. Hände: Gemeinsam bauen wir Europa

5. Ihnen gehört die Zukunft

6. Unser Europa, wir selbst

7. Vögel: frei, widerstandsfähig, inspirierend

Neue Banknoten sollen vor allem aus Sicherheitsgründen eingeführt werden. "Erklärtes Ziel ist es, Fälschungen zu verhindern und die Umweltauswirkungen der Geldscheine zu verringern" erklärte EZB-Direktor Fabio Panetta. Die EZB halte am Bargeld und an der Prämisse fest, dass immer mit Zentralbankgeld bezahlt werden könne. Die EZB stellt sich auf die Möglichkeit ein, dass die Bargeldnutzung weiter zurückgehen wird und plant deshalb ein digitales Zentralbankgeld.

Die EZB will außerdem dafür sorgen, dass die Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus der Banknoten verringert werden. Außerdem sollen die neuen Geldscheine alle Menschen in Europa ungeachtet von Alter oder Herkunft stärker ansprechen und noch inklusiver sein, auch für schutzbedürftige Gruppen wie etwa Menschen mit Sehbeeinträchtigung.

Die EZB will bis 2024 über das Thema der neuen Banknoten entscheiden und dabei die Erkenntnisse aus den Umfragen heranziehen. Danach findet ein Design-Wettbewerb statt. Die europäischen Bürgerinnen und Bürger werden auch hier die Möglichkeit haben, ihre Präferenzen zu den Designoptionen zu äußern, die nach dem Wettbewerb in die Vorauswahl aufgenommen wurden.

Die Entscheidung der EZB über die künftige Gestaltung sowie den Zeitplan für Herstellung und Ausgabe der neuen Banknoten fällt voraussichtlich 2026.

Link zur Umfrage: https://epsilon.escb.eu/limesurvey3/486783?lang=de

Kontakt zum Autor: Hans.Bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2023 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.