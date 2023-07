Unsere letzte Kommentierung zu Nvidia und AMD überschrieben an dieser Stelle mit "Sie wackeln und wanken, fallen aber (noch) nicht!". Das war am 29.06. In den darauffolgenden Handelstagen präsentierten sich beide Aktien sehr robust. Gravierender Abgabedruck kam nicht auf, dennoch wirkt das Ganze gerade vor dem Hintergrund der Gemengelage zunehmend fragil. Geht der Kelch der Korrektur womöglich an beiden vorbei oder kommt es doch noch zu deutlichen ...

