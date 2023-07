Die Stimmung im beliebten Währungspaar EURUSD hat sich schlagartig aufgehellt. Im Anschluss an den NFP-Bericht am Freitag wertete der Euro gegenüber dem Dollar auf. Aktuell notiert der Euro-Kurs über 1,095 US-Dollar, damit rückt die runde Marke von 1,10 USD wieder in Fokus. Die starken Kursschwankungen der letzten Wochen im EURUSD zeigen die Nervosität im Hinblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...