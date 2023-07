Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Emissionshäuser für Covered Bonds haben in der ersten Jahreshälfte im Rekordtempo neue gedeckte Anleihen auf den Markt gebracht, so die Analysten der DekaBank.Im Juni hätten sich allerdings leichte Ermüdungserscheinungen gezeigt. Die Neuemissionsprämien seien etwas angehoben worden und aufgrund der beginnenden Sommerpause seien auch nicht mehr alle Anleihen so stark nachgefragt worden wie zuvor. Mit einer starken Rückkehr italienischer Emittenten sei aber auch im Juni nochmals ein hohes Neuemissionsvolumen erreicht worden. Fälligkeiten im EZB-Portfolio würden nun endgültig nicht mehr ersetzt, aber die ersten Neuemissionen im Juli hätten auch ohne diesen Anschub erfolgreich platziert werden können. Während der Sommerferien und der bald beginnenden Quartalsberichtssaison dürfte der Markt zunehmend ausdünnen und die Spreads daher niedrig bleiben. Der eigentliche Test stehe an, wenn die übliche Herbst-Emissionswelle ohne Mithilfe der EZB verarbeitet werden müsse. (Ausgabe Juli 2023) (10.07.2023/alc/a/a) ...

