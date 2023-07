Die Indus Holding-Aktie (WKN: 620010) kommt nicht recht voran. Zwar ist die Aktie der Beteiligungsgesellschaft seit Jahresbeginn mit rund 10% im Plus, doch steckte sie in den letzten drei Monaten in einem Seitwärtstrend fest. Kann diese Nachricht für einen Aufschwung sorgen? Indus Holding vorgestellt Die Indus Holding AG ist eine deutsche Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Bergisch Gladbach bei Köln. Indus investiert langfristig in mittelständische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...