Thyssenkrupp Nucera, die Wasserstofftochter von Thyssenkrupp, hat am Freitag einen fulminanten Börsenstart hingelegt. Die Aktie schloss 18 Prozent über dem Ausgabepreis. Setzt sich die Rallye am zweiten Handelstag fort?

Im frühen Xetra-Handel am Montag lag die Aktie von Thyssenkrupp Nucera zeitweise mit mehr als fünf Prozent im Plus. Im weiteren Handelsverlauf schmolz das Plus jedoch auf knapp zwei Prozent zusammen. Aktuell notiert die Aktie bei 23,98 Euro (Stand: 10.07.2023, 11:23 Uhr). Mit 126,32 Millionen Nucera-Aktien kommt der Konzern damit auf eine Marktkapitalisierung von rund 3,05 Milliarden Euro.

Die Baader Bank ist derweil bullish für Nucera. In einer aktuellen Studie habe Baader-Bank-Analyst Christian Obst laut dpa darauf hingewiesen, dass die Marktkapitalisierung von Nucera in maximal 18 Monaten auf bis zu 3,5 Milliarden Euro steigen könnte. Das entspräche immer noch einem Plus von fast 14,75 Prozent gegenüber dem aktuellen Börsenwert.

Der Börsenneuling verfügt unter anderem über eine langjährige Erfahrung in der Wasserstofftechnologie und stellt nach eigenen Angaben weltweit führende Elektrolyseanlagen her. Diese Anlagen nutzen Strom, um Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff aufzuspalten. Die Wassersparte von Nucera ist jedoch noch nicht profitabel. Es wird erwartet, dass dieser Bereich im Geschäftsjahr 2024/25 erstmals einen Gewinn ausweisen wird.



