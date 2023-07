Europäische Aktien sind trotz der starken Rally in der ersten Jahreshälfte so günstig wie nie zuvor bewertet - zumindest im Vergleich zu US-Aktien. Die Strategen der Citigroup raten daher zum Kauf europäischer Titel, während sie die US-Werte auf neutral abstuften. In der vergangenen Woche gaben europäische Aktien deutlich stärker nach als ihre amerikanischen Pendants. Dies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...