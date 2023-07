Knapp drei Wochen ist es mittlerweile her, dass Siemens Energy wieder einmal eine Gewinnwarnung herausgeben musste und diese in erster Linie den Misserfolgen bei der Windkrafttochter Gamesa zuzuschreiben waren. Da könnte man meinen, dass das Ganze an der Börse mittlerweile verdaut wurde. Im Chart der Aktie ist davon aber nichts zu sehen. Die Siemens Energy-Aktie scheint es sich in den Untiefen des Kurskellers bequem zu machen.Anzeige:Zeitweise bastelten die Bullen zwar an einer kleinen Erholung bei Siemens Energy (DE000ENER6Y0). Die hat sich aber schon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...